台风“南玛都”导致韩海空交通出现较大面积停摆

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韩国国际广播电台报道：19日，受第14号台风“南玛都”的影响，韩国海路和空运交通出现较大面积的停摆。韩国机场公社表示，以当天上午10时为准，由公社管理的九家国内机场共有66架出港航班被取消。从出发机场来看，涉及金浦机场23架、金海机场23架、济州机场8架。机场公社方面表示，全国14个机场总计有600余架出港航班，根据气象情况，被取消的航班有可能进一步增多。机场公社从18日上午起到本次台风影响结束运行风灾水灾状况组。公社方面表示，为预防强风影响，对飞机和飞机移动区域内的车辆、设施进行了固定，并不断对固定情况进行检查。另外，大部分客轮仍受到管制。国内101条航线的160艘客轮目前均处于被管制或避航状态，其中包括济州4条航线的9艘客轮、釜山1条航线的1艘客轮、木浦26条航线的43艘客轮。内陆铁道和高速公路也进入应对态势。韩国铁道公社表示，对上午9时以后运行的34趟普通列车采取了停运或调整部分运行区间的措施。京釜线、庆全线、大邱线、东海线、岭东线的22趟普通列车全区间停运。韩国道路公社启动了紧急工作体系，对存在隐患的设施进行检查，并加强了高速公路巡查。道路公社呼吁驾驶者遵守减速驾驶、保持车间距离等安全驾驶守则。