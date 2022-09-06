韩交通部公布出行方式革新路线图 2025年起运行自动驾驶公交

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韩国国际广播电台报道：韩国国土交通部19日公布了“出行方式革新路线图”。根据路线图，2025年起自动驾驶公交车将投入运行，到2027年将完成四级自动驾驶(高度自动驾驶)的商用安全标准和保险制度的制定。另外，城市空中交通（UAM）将从2025年起投入商用。国土交通部今年6月组建了由长官元喜龙和仁荷大学亚太物流学系教授河宪球联合担任委员长、27名民间业界专家参与的“出行方式革新委员会”，讨论自动驾驶、城市空中交通、数字物流等议题。到今年年底，政府将把韩国打造为继日本、德国之后，全球第三个实现三级自动驾驶 (有条件自动驾驶) 商用化的国家，并着手修改制度，从2025年开始实现自动驾驶公交车和区间车运行、2027年实现四级自动驾驶商用化。另外，政府将改革各类监管措施、构建基础设施，确保城市空中交通从2025年起投入商用，并允许无人机进行快递、货运等服务。国土交通部将通过今年8月提出的《城市空中交通法》的制定，在运行有关试点项目时尽可能适用排除有关航空安全、保安等的现有法规的特别条例，并在金浦、仁川等主要枢纽机场提前构建城市空中交通垂直起降设施。国土交通部还决定，为实现全国当天送达服务，将推动使用机器人、无人机等无人配送服务。另外，政府将把目前在农渔村地区试点运行的“需求响应式公共交通服务”推广至新城。需求响应式服务是指根据实时需求运行公共交通，按照使用人数在途中灵活设站、从使用人数较多的停车点发车等灵活运行方式。