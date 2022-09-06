尹锡悦出席英女王世纪葬礼 启动多边外交

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦出席在英国威斯敏斯特大教堂举行的伊丽莎白二世女王葬礼，正式展开“吊唁外交”。包括各国总统、国王在内，共有500余名首脑级别人士出席葬礼。尹锡悦的“吊唁外交”起始于查尔斯三世国王举办的欢迎活动。据总统室消息，尹锡悦向查尔斯三世致以哀悼和慰问，表示“韩国国民也同感悲伤”。查尔斯三世和王室成员向尹锡悦致谢，并表示将永志不忘。总统室宣传首席秘书金恩慧说，查尔斯三世国王对尹锡悦总统夫妇远道而来表示感谢。尹锡悦同美国总统拜登、英国首相特拉斯就韩国文化和双边合作方案进行了简短交谈。尹锡悦还与日王德仁互致问候，不过双方并未进行与历史遗留问题等有关的对话。总统室表示，尹锡悦总统通过与各国首脑自然而然的会面，寻求与尊重自由民主主义的国家的联合，即“价值同盟”。尹锡悦20日将在美国纽约举行的联合国大会上继续展开多边外交活动。尹锡悦将在联大首日的讲话中强调旨在守护自由、和平、经济安全的“价值同盟”。另外，尹锡悦将在韩日首脑会谈中同日本首相讨论改善两国关系问题，在韩美首脑会谈中讨论美国《通胀削减法》给韩国造成的利益损失、外汇市场稳定方案等问题。此前，日媒报道称韩日首脑会谈前景不明朗，总统室对此未予以评论，仅表示当前预期并无变化。