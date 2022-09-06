尹锡悦结束“吊唁外交” 21日凌晨在纽约联大发表讲话

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦出席伊丽莎白二世女王的葬礼，展开“吊唁外交”。尹锡悦20日前往举行联合国大会的美国纽约，正式展开多边外交，并预定在联大第一天发表讲话。尹锡悦与500余名首脑级别人士出席伊丽莎白二世女王的葬礼。在此之前，尹锡悦出席了查尔斯三世国王主办的欢迎活动，接连展开“吊唁外交”。总统室宣传首席秘书金恩慧表示，来自全世界的王室成员以及韩国友邦国的首脑汇聚在欢迎活动现场。尹锡悦与美国总统拜登和英国首相特拉斯等就韩国文化和双边合作方案等进行了简短交谈。尹锡悦还与日王德仁互致问候，不过双方并未进行与历史问题等有关的对话。尹锡悦将在韩国时间20日晚开始举行的联合国大会上继续展开多边外交活动。尹锡悦结束英国日程后，前往美国纽约出席联合国大会，并将在联大首日的讲话中强调旨在守护自由、和平、经济安全的“价值同盟”。讲话内容将包含只要共享自由和价值的国家团结一致，就可解决全球性问题。另外，以举行联大为契机，尹锡悦将在韩日首脑会谈中同日本首相讨论改善两国关系问题，在韩美首脑会谈中讨论美国《通胀削减法案》给韩国造成的利益损失、外汇市场稳定方案等问题。此前，日本媒体报道称韩日首脑会谈的前景不明朗，总统室对此未予置评，仅表示当前预期并无变化。分析认为，韩日正围绕历史问题等展开心理战，总统室认为韩日至少会举行简短会谈。