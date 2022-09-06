尹锡悦抵达纽约 21日凌晨联大发表讲话

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：正在海外巡访的韩国总统尹锡悦为出席联合国大会，抵达此行第二站美国纽约。尹锡悦和随行人员等巡访团在参加完伊丽莎白二世女王的葬礼后，搭乘“空军一号”专机离开伦敦，于韩国时间20日上午9时许抵达纽约国际机场。尹锡悦在稍作休整后，将于韩国时间21日凌晨在联大发表讲话，届时将强调在国际社会与共享和尊重自由的国家扩大“全球联合”。以出席联合国大会为契机，尹锡悦还将同美国和日本首脑举行会谈，就双边主要悬案和关系发展方案等进行讨论。此前，尹锡悦携夫人金健熙（音）女士于韩国时间19日晚与500余名各国首脑级别人士一同出席了在伦敦威斯敏斯特大教堂举行的伊丽莎白二世女王的国葬。葬礼结束后，尹锡悦在吊唁簿上写道：“对伊丽莎白二世女王的去世表示哀悼，并向英国王室和民众致以深切慰问。能够与女王生活在同一时代深感荣幸。”总统室表示，尹锡悦总统原计划在英国巡访第一天当地时间18日下午前往威斯敏斯特宫吊唁并在吊唁簿上留言，但考虑到交通情况等，在英国王室方面的邀请下将吊唁活动推迟了一天。不过这引发了国内有关英方是否怠慢礼宾和韩方未能做好准备因而未能按计划进行吊唁的争议。随后，尹锡悦前往伦敦一家酒店向韩战参战勇士协会会长维克多·斯威夫特（88岁）授予国民勋章。尹锡悦在结束英国行程、前往美国之前在社交网站发文称，不仅是英国，全世界都对伊丽莎白二世女王去世感到悲痛，并怀着尊敬的心情进行悼念。将不会忘记女王为自由与和平这一人类普遍价值作出的奉献。