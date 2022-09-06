美“里根”号核航母23日驶入釜山参加韩美联合军演

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国“罗纳德·里根”号核动力航母率领的航母战斗群将于23日驶入釜山港，参加韩美联合军演。韩美两国将强化战略资产运作，彰显对北韩第七次核试验等挑衅行为的强烈威慑力。美国“罗纳德·里根”号核动力航母的甲板全长300余米，可搭载F-18等80余架战机，船员超过5000人，其战力相当于一般国家整体空军的战斗力。“罗纳德·里根”号和宙斯盾驱逐舰、巡洋舰等舰艇共同组成航母战斗群，将于23日驶入釜山作战基地。这是北韩进行第六次核试验后的2017年10月以后，美国航母时隔五年驶入韩国港口。同时，这也是根据5月韩美首脑会谈和7月韩美防长会谈商定以恰合时宜和经协调的方式部署美国战略资产而采取的措施。两国在上周举行的外交部和国防部副部长级延伸威慑战略磋商中，也在共同声明中明文规定将有效部署战略资产，以加强对北威慑力。美国国防部负责政策事务的副部长科林·卡尔16日表示，正如拜登总统所说，美国对韩国的承诺固若金汤，美国的承诺绝不动摇。美国航母战斗群将在东海海上与韩国海军实施联合军演。这距离6月初在日本附近公海上实施联合军演时隔三个多月。此举被解读为警告北韩，若强行进行第七次核试验，将面临强有力的坚决应对。韩国联合参谋本部议长金承谦表示，将扩大与联合军演联动的联合户外实际机动演习等强化实战型联合军演，确立更加牢固的联合防卫态势。随着韩美商定强化战略资产运作，预计今后两国将更加频繁地举行大规模联合军演。