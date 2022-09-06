韩日外长就被强征韩国劳工问题进行深入交谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外长和日本外务大臣日前在美国纽约会晤。双方在商定致力于改善双边关系的同时，就被强征韩国劳工问题的解决方案进行了深入交谈。据KBS记者报道，韩国外交部长官朴振与日本外务大臣林芳正继8月在柬埔寨召开的东盟地区论坛期间会晤后，时隔一个多月在纽约再度会面。这也是朴振就任韩国外交部长官后，第四次与日本外务大臣会晤。在当天历时约50分钟的会谈中，两位外长就两国最大悬案——被强征韩国劳工问题的解决方案相互交换了意见。朴振首先介绍了他亲自听取的被强征韩国劳工受害者的呼声，并转达了四次民官协议会上提出的意见，敦促日本作出有诚意的回应。对此，林芳正表示，日韩两国1965年签署了《日韩请求权协定》，被强征韩国劳工的赔偿问题已经得到解决。有鉴于此，要求战犯企业谢罪与赔偿的受害方与日方仍存有巨大的分歧。韩国外交部方面表示，两国就今后继续进行外交官员对话与协商达成了共识。在当天的韩日外长会谈中，双方在谈到北韩颁布核武力政策相关法令问题时表示，韩日、韩美日合作至关重要。为了创造改善韩日关系的条件，韩方强调有必要尽快恢复相互免签入境，日本方面虽然表示要考虑新冠疫情等情况，但对搞活两国人员交流非常重要表示赞同。