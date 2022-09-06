韩法院首次判定政府须补偿新冠疫苗副作用患者

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韩国国际广播电台报道：接种新冠疫苗后被诊断罹患脑疾病的患者要求政府予以补偿的诉讼首次在韩国法院获得胜诉。法院认为，政府应对接种新冠疫苗后被诊断罹患脑疾病的患者给予损失补偿。这是围绕新冠疫苗副作用的诉讼中，受害者获得胜诉的第一起案例,不过预计到最终判决为止还需要一段时间。据KBS记者报道，法院判定政府应对接种阿斯利康新冠疫苗后被诊断罹患脑疾病的30多岁男性A某给予损失补偿。首尔行政法院8月做出了上述判决。这也是新冠疫苗副作用损失补偿诉讼中首起受害者胜诉的案例。法院指出，A某在进行预防接种前非常健康，也没有其他病历，但原告从接种新冠疫苗第二天开始出现了头痛和发烧等症状，这些都是政府提到过的疫苗不良反应。法院还指出，在A某的大脑中发现了血管畸形，但不知道是什么时候出现的，而在接种疫苗之前没有出现任何症状。据法院判断，如果没有确凿证据证明这种症状是由其他原因引起的，很难断定疾病和接种疫苗之间没有关联。A某于去年4月接种了阿斯利康新冠疫苗，从第二天开始发烧，之后还出现了头晕和腿麻等症状。医院认为，A某出现了不良反应，并向保健所进行了申报。在接下来的追加检查中，A某被诊断为脑出血和大脑海绵状血管畸形等。对此，A某的家人申请了诊疗费和护理费等360多万韩元的损失补偿，但疾病管理厅以A某所患疾病和接种疫苗之间不存在因果关系为由予以拒绝。法院此次在A某出现症状的一年五个月后做出了上述判决，但疾病管理厅对该判决表示不服，提出上诉。预计到法院做出最终判决还需要一段时间。