韩新能源和可再生能源发电设备占比首次突破20%

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韩国国际广播电台报道：今年太阳能等新能源和可再生能源发电设备占比首次突破20%。尤其是新能源和可再生能源领域占比最大的太阳能发电设备占比突破了15%。与十年前相比，韩国新能源和可再生能源发电设备占比增长了三倍，其中太阳能增长了18倍以上。与此相反，核能比重减至17%。据韩国电力交易所电力统计信息系统透露，以今年9月为基准，新能源和可再生能源发电设备容量为27103兆瓦，在整体容量13.4719万兆瓦中的占比首次达到了20.1%。今年7月该比重为19.8%，8月首次突破20%，达到了20.1%。在新能源和可再生能源发电设备中，太阳能发电设备容量为20305兆瓦，占比15.1%。而水力、生物能和风力等发电设备容量所占比例分别为1.3%。据统计，新能源和可再生能源发电设备占比较十年前2012年12月的5.0%增长了三倍，同期太阳能发电设备占比从0.8%猛增18倍，达到了15.1%。与此相反，在十年间，韩国核能发电设备占比从25.3%减至17.3%。虽然发电设备容量本身不断扩大，新能源和可再生能源发电设备占比也不断加大，但核能发电占比有所减少。由于最近几年温室气体减排措施和脱核电政策的推行，新能源和可再生能源发电设备比重大幅增加，但发电量并没有相应增加。