尹锡悦在联大发表讲话 强调自由与团结

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦于韩国时间21日凌晨在美国纽约举行的联合国大会上发表讲话。尹锡悦在出席当天会议的各国首脑中第十个上台讲话，这也是其就任总统后首次参与这一活动。尹锡悦表示，力量带来的改变、包括核武器在内的大规模杀伤性武器、对人权的集体践踏正再次威胁着世界民众的自由与和平。通过共享“自由”这一普遍价值、为守护自由和扩大合作而共同努力的坚定的“合作精神”，可以解决国际社会正面临的这一危机。如果各国脱离联合国系统和普遍的规范体系，国际社会将陷入区块化，这将进一步加剧危机和混乱。尹锡悦呼吁国际社会支持联合国系统和普遍的国际规范体系，称国际社会应深入思考当前面临问题的本质和原因，并为解决问题发挥各自的作用、凝聚力量。尹锡悦还表达了韩国希望为解决国际问题作出更大贡献的决心。尹锡悦提及全球疫情大流行、脱碳、数据鸿沟等问题并表示，作为国际社会负责任的一员，韩国将努力开展“贡献外交”。尹锡悦表示，联合国成立后，旨在守护世界和平的第一个有意义的任务就是批准大韩民国作为韩半岛唯一的合法政府，并派遣联合国军守护大韩民国的自由。得益于联合国所作出的努力，韩国取得了令人瞩目的发展。今后，韩国将同联合国一道，为守护世界民众的自由、扩大合作、推动和平与繁荣尽到己任。