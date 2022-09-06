韩定期国会会议开始 朝野围绕立法和特检等针锋相对

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韩国国际广播电台报道：韩国定期国会会议正式开始，朝野21日围绕立法、国政监查、预算等展开激烈争论。在尹锡悦政府成立后首次举行的定期国会会议中，执政党国民力量党坚持应处理支持国政运行的各项立法和预算，而在野党共同民主党则要求以民生为首，并表示将阻止执政党的一意孤行。执政党与庞大在野党的冲突将在所难免。再加上还存在金健熙（音）特检等多个敏感问题，使得本次定期国会会议的前景愈发不明朗。国民力量党早前已将“弱势群体、民生、未来”定为本次定期国会会议的关键词，发布了将重点推进的“百大立法课题”，并致力于首先推进处理旨在减轻综合房地产税负担的《税收特例限制法》、旨在支援半导体产业的《加强与保护国家尖端战略产业竞争力相关特别措施法》以及交货单价联动制相关法案。共同民主党将《基础年金扩大法》、“黄信封法”、《粮食管理法》等选定为本次定期国会会议的七大重点立法课题。虽然共同民主党并不排除利用占据国会多数席位的优势单独处理民生法案的可能性，但考虑到国民力量党强烈反对，政局可能骤冷或反而出现不利于民主党的局面，该党也难以单独采取行动。旨在查明总统室任人唯亲等疑惑的国政调查以及旨在查明尹锡悦夫人金健熙操纵股价等疑惑的特检也是本次定期国会会议朝野的主要矛盾点。共同民主党已提交国政调查要求书和特检法案，但由于国民力量党的激烈反对，分析认为实际获通过的可能性不高。