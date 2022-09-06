韩将核电纳入环保投资基准“绿色分类体系”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国环境部公开了将核能发电纳入环保投资基准“绿色分类体系”的修订案草案。去年，核能发电未被列入该分类体系，但现任政府时隔九个月推翻了原有决定。取消脱核电政策的现任政府决定将核能发电纳入“绿色分类体系”，以实现碳中和目标、提高核能发电的安全性。环境部绿色转换政策科长赵显洙表示，为协调利用可再生能源及核能发电，有必要将核电经济活动纳入“韩国型绿色分类体系”。“绿色分类体系”是环保标准，也是进行相应投资和贷款的依据。政府首先将研发小型核反应堆和降低事故风险的耐事故核燃料等项目列为实现碳中和与改善环境所必须的活动，将新建核电站和继续启用的核电站项目列为推动碳中和过程中的过渡期活动，时间截至2045年。不过政府还附设了前提条件，要求具备中低水平的放射性废弃物处理设施，且从2031年起，所有核电站设备须使用耐事故核燃料。此前，前任政府以正推进脱核电政策且海外并未得出结论为由，将核能发电排除在“绿色分类体系”之外，现任政府时隔九个月推翻了这一决定。环境部绿色转换政策科长赵显洙去年12月表示，综合研讨国内政策和国际动向后决定不将核能发电纳入“绿色分类体系”。环境部将在10月国民听证会等程序后确定最终方案。