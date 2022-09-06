韩美海军陆战队拟加强联合登陆演习 明年重启“双龙演习”

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韩国国际广播电台报道：随着北韩颁布核武法令、提高威胁水平，韩国和美国海军陆战队制定了旨在加强联合登陆演习的五年计划，两国代号为“双龙”的联合登陆演习也将时隔五年于明年重启。驻韩美军海军陆战队发言人奥斯汀·加列戈斯表示，美韩海军陆战队制定了联合演习五年计划。该计划寻求在保持目前有限规模演习的同时，在此基础上实施多次大规模联合登陆演习的方案。海军也将参加韩美大规模联合登陆演习。目前的有限规模演习是指海军陆战队演习项目(KMEP)。该项目自1976年启动，当时的名称为“海军陆战队基础易地训练”，后于2011年更名，每年进行15-25次营级以下规模演习。本月初，美军公开了今年第三季度演习的照片和视频，向北韩予以警告。海军陆战队的主要任务是在紧急情况下展开敌区登陆作战，因此北韩对韩美海军陆战队的登陆演习十分敏感。尤其值得关注的是，最近公开的演习中投入了美军空海火力联络连（Air And Naval Gunfire Liaison Company）。该部队隶属海军陆战队登陆部队，引导部队前往需要空中轰炸和舰炮射击的地点、提供立体火力支援，相当于海军陆战队的耳目。若韩美海军陆战队展开大规模联合登陆演习，将成为一次更强烈的对北威慑信号。加列戈斯表示，大规模联合登陆演习将于10月或明年举行。韩国海军陆战队有关人士表示，美方的说明是指今年更新的五年联合演习计划中包含了大规模演习的重启，根据新计划实施的大规模联合登陆演习是指明年3月-4月举行的“双龙演习”。