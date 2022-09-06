北韩反驳美国说法 称从未向俄罗斯出口武器弹药

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韩国国际广播电台报道：美国政府情报称北韩在乌克兰战争中向俄罗斯销售大量武器。对此，北韩反驳称消息不属实。北韩国防省22日通过朝中社以装备总局副总局长的名义发表谈话称，过去从未向俄罗斯出口武器或弹药，今后也无类似计划。北韩国防省称，最近包括美国在内的敌对势力散布朝鲜与俄罗斯进行武器交易的谣言，叫嚣朝鲜违反了所谓的联合国安理会决议，不清楚美国散布的毫无根据的武器交易传言是从哪里听来的，但其目的在于抹黑朝鲜形象。谈话还称，我们强烈谴责美国为追求卑劣的政治、军事企图而大肆散布反共和国阴谋论，并予以严重警告，奉劝美国最好保持缄默，不要愚蠢地对朝鲜妄加议论。北韩国防省进一步指出，军事装备的开发、生产、拥有以及与其他国家的进出口活动是主权国家固有的合法权利，任谁都没有资格对此妄加非议，朝鲜从未承认过美国及其追随势力捏造的非法无理的所谓联合国安理会对朝制裁决议。本月初有报道援引美国情报部门消息称，俄罗斯正从北韩购买数百万枚用于乌克兰战争的炮弹和火箭炮。美国国防部发言人帕特里克·莱德表示该报道属实，并称有迹象显示，俄罗斯曾为购买弹药与北韩接触。另外，美国财政部负责处理恐怖主义融资和金融犯罪事务的助理部长伊丽莎白·罗森伯格在参议院表示，北韩向俄罗斯销售武器违反联合国制裁决议，应对此实施新的制裁。根据安理会2006年第1718号对北制裁决议，北韩被禁止进出口坦克、装甲车等七类武器，2009年第1874号决议和2016年第2270号决议将禁止进出口武器的范围扩大至包括小型武器和轻型武器在内的所有武器。