韩遭北韩军射杀公务员葬礼举行 国防部称北韩行为无法容忍

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韩国国际广播电台报道：在西海遭北韩军射杀的韩国西海渔业管理团主务官李大俊（音）的遗体告别仪式22日在木浦以海洋水产部部门葬的形式举行。仪式在木浦一家殡仪馆举行，李大俊的遗属、海洋水产部长官赵承焕及同事等数百人出席。赵承焕对遗属表示慰问，并表示因北韩军的野蛮行径，故人在过去两年间未能安息。遗属代表、李大俊兄长李来镇（音）致悼词时表示，悲伤、悲痛的历史绝不能重演，希望国家能够出面恢复故人的名誉。赵承焕在仪式前与记者会面时就恢复故人名誉的方法表示，将与遗属协商展开殉职审查。2020年9月21日，李大俊乘坐渔业指导船在西海延坪岛附近海域工作途中失踪。第二天，李大俊在北韩海域被北韩军发现并射杀。当时，文在寅政府认为李大俊属于主动越北。不过海洋警察厅今年6月宣布未能发现李大俊越北的动机，并正式道歉。国防部在李大俊葬礼当天对遗属表示慰问，并指出北韩的行为绝对无法容忍。国防部副发言人文洪植（音）22日在例行记者会上就相关提问表示，北韩犯下了枪杀无武装状态的李大俊并烧毁其遗体的野蛮行径，这是在人道主义层面上无法容忍的行为，违反了同意全面停止敌对行为的《9.19军事协议》的目的和宗旨。国防部还表示，将继续采取措施，确保双方相互履行《9.19军事协议》，遵守协议的目的和宗旨。