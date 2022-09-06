韩船企今年前八月承揽全球近六成环保燃料船订单

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韩国国际广播电台报道：最近环保燃料船订单激增，其中大部分为韩国造船企业所承揽。据造船和海运调研机构克拉克森研究公司（Clarkson Research）22日公布的数据，今年1月-8月全球船舶订单量为2768万修正总吨（899艘），其中环保燃料船为1681万修正总吨（342艘），占比61%。环保燃料船包括使用液化天然气、液化石油气、甲醇、乙醇为燃料的双燃料动力船，使用电池的电气动力船和使用并运输液化天然气的液化天然气船等。去年同期，环保燃料船订单占比仅为30%。在今年的环保燃料船订单中，韩国承揽了952万修正总吨的订单量，占比达56.6%，排名第一。韩国最大的竞争对手中国在环保燃料船中主要制造使用电池的小型客轮，这意味着使用环保燃料的大型商船订单基本被韩国垄断。国际海事组织（IMO）收紧环境监管是环保燃料船订单大增的主要原因。国际海事组织拟定了到2030年碳强度较2008年削减40%、到2050年温室气体总排放量削减50%的目标。环保燃料船必须确保液化天然气、液化石油气等燃料用气体在运输过程中不会汽化，韩国在这方面的技术实力远超竞争对手，实现了对订单的垄断。造船业界人士表示，各企业还正加速研发使用氢气、氨气等新型环保燃料的船舶。