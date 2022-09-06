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韩推动建设横贯国土徒步路线 连接849公里森林探访路

Write: 2022-09-22 16:16:12Update: 2022-09-22 18:27:28

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国推动建设“东西徒步路线”。这条总长849公里的徒步路线将横贯韩国国土，连接忠清南道泰安安眠岛松树林和庆尚北道蔚珍金刚松林。

该徒步路线预计到2026年竣工，届时将成为比西班牙圣地亚哥朝圣之路还要长的徒步旅游路线。

位于忠清南道泰安的安眠岛松树林浓荫茂密，顺着伽倻山延伸的国家森林道路、内浦文化林道路沉淀着百济时代的气息和佛教、天主教的历史文化。

在宁静的鸡足山城下赤脚行走在与森林融为一体的黄土路上，在清澈的大清湖畔沿着环湖路迎风行走，身心在不知不觉间得到了治愈。

政府决定正式推动建设横贯国土的“东西徒步路线”。这条道路将连接起总长849公里的森林探访路，从忠清南道泰安起，途经世宗、大田、忠清北道，直到可眺望郁郁葱葱的金刚松林的庆北蔚珍郡望洋亭。

该项目将投入604亿韩元，到2026年完工。届时，一条比西班牙圣地亚哥朝圣之路更长的徒步路线将诞生。整条徒步路线将贯穿五个市道、21个市郡的225个村庄，分为57个区间，其中将设90个定点村庄、40余个野营地和110余个休息点。

山林厅方面表示，这条道路将把森林的生态价值、环境价值、历史价值和文化价值融为一体，成为受国民欢迎的森林道路。

预计“东西徒步路线”连接后，将带动各类旅游项目、吸引徒步探访游客，有助于地方经济的发展。
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