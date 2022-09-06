尹锡悦在纽约招商引资：若对韩投资将积极支援

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在美国纽约与海外企业界人士会面时，呼吁各企业积极对韩国进行投资。他表示，若对韩国进行投资，韩国政府将负责任地予以支援，确保企业取得成果。尹锡悦于韩国时间22日晚在纽约出席加强创新伙伴关系及北美地区投资者圆桌会议时表示，虽然近期世界经济充满了不确定性，但大韩民国仍是最适合进行投资的对象国。出席活动的半导体设备公司等北美地区七家企业共计提交了规模达11.5亿美元的投资申报书。尹锡悦向海外企业界人士表示，韩国的经济基调彻底转换为以民间和市场为主，通过果断改革规制，努力为企业创造良好的经营环境，确保企业充分发挥力量。尹锡悦说，韩国与全球58个国家签署了自贸协定，并积极参与“印太经济框架”等新的供应链协商机制。全球企业对韩国予以高度评价，认为韩国已超越亚洲市场，发展成为全球市场的据点。尹锡悦还强调，韩国拥有全球最高水平的革新力量，政府致力于培养尖端产业人才，韩国相较于任何一个国家都更加具备应对全球危机的强大复原力。尹锡悦表示，韩国政府将积极废除阻碍投资的规制、打造全球最适合企业经营的环境，确保投资企业取得成功。如果企业面临困难，自己将亲自听取企业难处，共同摸索解决方案。