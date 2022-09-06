美“里根”号核航母23日搭载90余架战机驶入釜山港

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韩国国际广播电台报道：在北韩准备进行核试验及威胁将先发制人地发动核攻击等加剧韩半岛局势紧张的背景下，美国“罗纳德·里根”号(CVN-76)核动力航母23日上午驶入釜山作战基地。分析认为，美国此举向北韩释放出了强烈的警告信息，显示出美方应对北韩核威胁和通过部署战略资产兑现对韩延伸威慑承诺的强烈决心。美国第五航母战斗群旗舰“里根”号率领提康德罗加级巡洋舰“钱瑟勒斯维尔”（CG-62）和阿利·伯克级宙斯盾驱逐舰“巴里”号（DDG-52）于23日上午9时抵达釜山作战基地。10万吨级的“里根”号从2003年起开始服役，搭载“F/A-18”超级大黄蜂战斗攻击机、“E-2D”高级鹰眼预警机等90余架战机，船员约有5000人，被称为“可移动的军事基地”。美军航母战斗群将于9月底在韩国东海同韩国海军实施海上联合军演，加强两军友好合作。“安纳波利斯”号攻击型核潜艇(SSN-760，6000吨级)也将参与此次演习。美国第五航母战斗群司令唐纳利23日在“里根”号航母飞行甲板上举行的100名国内外记者参加的记者会上表示，航母战斗群此次访韩展现了美韩两国牢固的同盟关系。唐纳利说，美韩同盟是现代史上最成功的同盟之一，航母战斗群访韩将继续加强两国同盟关系。韩美通过东海联合海上军演向或即将进行核试验等挑衅的北韩释放了强烈的警告信息。这是2017年10月后，美国航母时隔五年首次为参加联合军演驶入釜山作战基地。在此期间虽然曾有美国航母驶入韩国港口，但并非以参加联合军演为目的。