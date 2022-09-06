洛杉矶韩人庆典时隔三年举行 韩流力量推动恢复与和解

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韩国国际广播电台报道：因疫情暂停的美洲韩裔社区最大活动——洛杉矶韩人庆典时隔三年重新举行。在位于洛杉矶韩国城中心的奥林匹克大街上，韩人庆典的主要活动“韩人大游行”拉开帷幕。为韩裔社会作出贡献的主要人士、120家团体和在洛杉矶活动的艺术演出团体在双向六车道的大街上行进，将庆典的氛围推向高潮。洛杉矶韩人会长詹姆斯·安表示，韩裔同胞在三年间经受了太多困难，大家能够借这样的机会聚在一起、展现韩国人的精神，感到十分高兴。洛杉矶市长候选人瑞克·卡鲁索表示，能够参加第49届韩人庆典感到十分荣幸。在这里展现出的韩裔社会的精神与爱很吸引我。今年的洛杉矶韩人庆典于本月22日拉开帷幕，主题为“韩流力量推动恢复与和解”。在为期四天的庆典上，参加者体验了韩国饮食、传统游戏、韩服试穿等丰富多彩的活动。一名当地居民表示，很多朋友去韩国旅游时都会穿韩服拍照，但自己无需去韩国就可以试穿，是一次很棒的体验。另外，在与庆典同时举行的农水产博览会上，全罗南道、全罗北道、庆尚北道等十个地方自治团体开设了116个展台，展示特产和优秀商品。各地道知事还前往现场，向侨胞和当地企业宣传各地代表性的饮食和特产。包括K-POP舞蹈团体在内的艺人进行了表演，并与当地侨胞一起比拼歌艺，现场氛围热闹不已。活动主办方洛杉矶庆典财团方面表示，明年的第50届庆典将与首尔、釜山等韩国主要城市一同举办，将成为美洲韩裔历史上具有划时代意义的一次活动。