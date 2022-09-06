尹锡悦：台海冲突时北韩挑衅可能性将上升 优先应对北韩威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在接受美国CNN电视台采访时表示，若台海发生军事冲突，北韩进行挑衅的可能性也将上升，届时应对北韩威胁将是最优先课题。尹锡悦在出席联合国大会期间接受CNN的采访。他表示，虽然全球的视线集中在乌克兰战争、台湾等问题上，但对韩国来说，北韩核威胁才是最严峻的问题。对于若台湾发生军事冲突，韩国会否支援美国的提问，尹锡悦表示，若台海发生冲突，北韩进行挑衅的可能性也将上升。尹锡悦说，若围绕台湾发生军事冲突，北韩的挑衅可能性也将上升。对此，韩国和韩美同盟在韩半岛的最优先事项是基于牢固的防卫态势应对来自北韩的威胁。当被问及是否认为相较台海冲突，美国应优先防御韩半岛时，尹锡悦表示，韩国和台湾均为美国必须守护的价值。尹锡悦表示，由自己来回答美国的优先顺序并不合适。韩半岛和台湾对美国来说都很重要，认为美国及同盟国、友邦国家会予以守护。对于是否因顾及中国而未接见8月访韩的美国众议院议长佩洛西的问题，尹锡悦表示，周围人对在休假期间进行面谈存在着多种意见，最终通过电话通话进行了有实质性的对话。尹锡悦还指出，韩国政府对于台湾问题的立场很明确。他表示，关于台海，自己的立场很明确，无论在何时何地，对这个问题都将作出相同的回答。另外，尹锡悦强调，韩美同盟正向经济领域和最尖端技术领域扩张，韩美今后也将为国际社会的和平稳定、扩大世界公民的自由而携手合作。