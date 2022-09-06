北韩发射一枚弹道导弹 抗议韩美联合海上军演

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韩国国际广播电台报道：北韩时隔三个月发射短程弹道导弹。韩国总统室对北韩的挑衅行为进行了强烈谴责。北韩此举被认为是针对从26日起举行的韩美联合海上军演的抗议性武力示威。北韩在美国航母战斗群参加的韩美联合海上军演举行前，选择以短程弹道导弹予以回应。据韩国联合参谋本部消息，25日上午6时53分，北韩从平安北道泰川向东海发射了一枚短程弹道导弹。导弹最高高度为60公里，飞行了600余公里，速度为5马赫。据推断，这枚导弹从移动发射车上发射，军方认为极有可能是具有机动躲避功能的KN-23导弹， 目前正在分析具体参数。这是北韩继今年6月5日之后，时隔三个月再次发射导弹。韩国总统室召开国家安全保障会议常任委员会会议，指出北韩此次发射是明确违反联合国安理会决议的挑衅行为。会议还指出，此次是北韩本月8日颁布核武力法令后首次发射弹道导弹，韩国将同美国等友邦国家合作，予以积极应对。韩国联合参谋本部议长金承谦同韩美联合司令保罗·拉卡梅拉举行视频会议。双方重申，从26日起实施的为期四天的韩美联合海上军演按计划进行，并将进一步巩固联合防卫态势。专家认为，考虑到接下来的东海海上演习、美国副总统哈里斯访韩等，今后北韩有可能进行一系列导弹发射活动。韩美军方正密切关注北韩发射潜射弹道导弹等进一步挑衅的可能性。