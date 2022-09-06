BLACKPINK登顶公告牌200强专辑榜 创韩女团纪录

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韩国国际广播电台报道：BLACKPINK成为首个登顶美国公告牌200强专辑榜的韩国女团。据当地时间25日公布的公告牌排行榜消息，BLACKPINK的第二张正规专辑《BORN PINK》销量达10.2万张，成为2008年以来首张夺得公告牌200强专辑榜冠军的女子团体专辑。BLACKPINK是第四个占据该榜冠军的韩国团体，前三个均为男团，分别为防弹少年团、Super M和Stray Kids。随着BLACKPINK的登顶，盘踞榜首长达11周的Bad Bunny退居第二。公告牌分析指出，与今年其他两张曾夺得过冠军的K-POP专辑不同，《BORN PINK》的收录曲目大部分为英文歌曲。公告牌综合实体唱片销量、流媒体播放次数换算销量、数码音源下载次数换算销量得出排名。BLACKPINK的实体唱片销量为7.55万张，流媒体播放次数换算销量和数码音源下载次数换算销量分别为2.5万张和1500张。其中实体唱片销量在今年所有专辑中排名第七，BLACKPINK还借此登上了本周公告牌实体唱片销量榜榜首。公告牌指出，BLACKPINK第二张正规专辑两个版本的售价分别为26美元和50美元，不过发售第一周曾降至14.99美元。与BLACKPINK专辑在同一天发售的NCT127的第四张正规专辑《疾驰》排名公告牌200强专辑榜第三。