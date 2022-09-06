金正恩在致特朗普亲笔信中要求排除文在寅和美方参谋进行谈判

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韩国国际广播电台报道：证据显示，美国和北韩首脑会谈当时，北韩国务委员长金正恩向美国前总统特朗普提出要求，希望排除美方参谋和韩国前总统文在寅，由金正恩和特朗普直接进行谈判。美北首脑在两次首脑会谈前后交换的27封亲笔信日前公开。2018年6月美北首脑会谈在新加坡举行，9月美国施压北韩采取无核化后续措施，当时金正恩致信特朗普并表示，与其和担任美方高级别代表的时任国务卿蓬佩奥等人讨论，更希望同政治嗅觉灵敏的特朗普阁下直接会面，深入交换意见。在9月21日的亲笔信中金正恩写道，希望直接与特朗普讨论无核化问题，而非文在寅。金正恩认为，文在寅过度的关心毫无必要，不希望文在寅干涉。这封亲笔信写于金正恩同文在寅在平壤举行首脑会谈的两天后。统一部前次官金千植指出，这显示出金正恩不信任美国官僚和文在寅前总统，希望通过与特朗普的直接谈判来贯彻自身的立场。双方互换亲笔信的次数在新加坡会谈后更加频繁，并毫不吝惜表达对彼此的尊敬。金正恩称特朗普为“强有力、杰出的政治家”，“具备决断力的领导人”；特朗普称金正恩为“亲爱的委员长”，并向其家属致以问候。不过在河内会谈破裂后，二人互致亲笔信的次数开始减少。在第三次板门店会谈后谈判迟迟没有取得进展的2019年8月，金正恩在信中向特朗普表达了不满，称未能获得停止联合军演、放宽制裁等任何一项好处，质问特朗普究竟做了些什么。驻美特派员团体“韩美俱乐部”公开了金正恩和特朗普在2018年4月至第二年8月期间互换的27封亲笔信。该团体表示，希望提高各界对北韩无核化谈判的理解度。