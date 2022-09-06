尹锡悦：粗口争议有关媒体报道不符事实 损坏同盟关系

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就海外出访过程中发生的粗口争议表示，与事实不符的媒体报道损坏了同盟关系。尹锡悦26日首度就粗口争议公开表态。他指出，与事实不符的媒体报道损坏同盟关系，将国民置于危险之中。此前，总统室解释称，尹锡悦总统所说的“有伤体面”指的不是美国总统拜登，而是“如果搞砸的话”。尹锡悦表示，首先想说的是，因与事实不符的报道损坏同盟关系，相当于将国民置于危险之中。存在争议的部分若为“如果搞砸的话”，那么尹锡悦所使用的粗口所指对象就是韩国国会，而非美国国会。按照这种说法，这是对韩国国会的贬低，但尹锡悦并未就此做出任何说明，仅表示首先应辨明真相。尹锡悦还详细说明了为期七天的海外巡访成果。他就韩日首脑会谈表示，两国关系在上届政府期间严重倒退，并非能够一举解决的问题。尹锡悦表示，无论今后有多大的困难，都将大力推动韩日关系恢复正常。对于同美国总统拜登仅进行了简短交谈一事，尹锡悦表示，幕僚对内容进行协调，首脑间只做了最终确认。拜登总统理解我方对美国《通胀削减法案》的立场，双方商定继续磋商，确保我国企业不蒙受损失。政坛围绕尹锡悦的说明展开了激烈攻防。共同民主党称层层谎言招致了国民的不信任，敦促替换外交部长官朴振、宣传首席秘书金恩慧等责任人。共同民主党还称，尹锡悦总统称媒体的报道与事实不符，是反过来隐瞒真相、威胁媒体，敦促尹锡悦亲自道歉。国民力量党则对媒体和在野党问责。该党尤其批评称，最早报道相关消息的MBC未经事实确认，便随意添加刺激性字幕，扣上“爆粗口”的帽子。另外，在媒体报道前，在野党首先提到了“粗口”争议，令人怀疑政坛与媒体存在勾结行为。国民力量党表示，将对MBC采取上门抗议等多项措施。国民力量党还称，在野党对总统为增进国家利益而作出的努力和取得的成果百般挑刺，这次争议并非外交重大失败，而是政治重大失败。