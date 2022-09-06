韩政府今年大米收购量创新高 朝野围绕《粮食管理法》修正案争执不下

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韩国国际广播电台报道：韩国大米收获期在即，米价出现45年以来的最大跌幅。对此，政府和执政党决定到今年底收购多于超额产量的大米。与此同时，朝野围绕规定每年义务性收购大米的法律修正案僵持不下。本月，20公斤大米的产地价格为4万韩元，较去年同期下跌25%，是45年以来的最大跌幅。对此，政府和执政党决定到今年底收购45万吨大米，这一数字高于今年的预计超额产量和去年的库存之和（35万吨）。政府还将在去年的基础上进一步扩大每年公共储备米的收购量。政府收购量和公共储备米总计达90万吨，为今年预期产量的四分之一。这是政府时隔五年在收获期收购大米，也是2005年公共储备制度建立以来，收获期收购量最大的一次。据推算，政府需要为此投入的预算高达1万亿韩元。政府认为，此次收购将可使米价恢复到适当水平。朝野围绕该对策产生了巨大分歧。在野党批评该对策只是权宜之计。在野党正推进规定义务收购超额生产大米的《粮食管理法》修正案。在野党指出，该问题今后也将继续发生，政府有必要提前出台米价稳定对策。政府和执政党则认为，大米供给过剩的现象日趋严重，财政负担也不断加重，对修正案持反对态度。朝野表示，将在26日农林畜产食品海洋水产委员会会议前找到折中方案，不过若双方未能达成协议，在野党有可能单独处理法案。