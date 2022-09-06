韩华集团有望成为大宇造船新主人 韩政府召开部门会议讨论出售案

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韩国国际广播电台报道：韩国造船业三巨头之一的大宇造船海洋即将结束长达超过20年的出售工作，迎来新主人。企划财政部、金融委员会、产业通商资源部26日召开加强产业竞争力有关部门长官会议，讨论向韩华集团出售大宇造船的方案。若出售方案最终敲定，产业银行将于当天召开临时理事会，表决大宇造船处理方案。对此，产业通商资源部表示，目前并无对外透露的消息。产业银行行长姜锡勋本月14日在记者恳谈会上表示，找出能够加强研发能力、提升效率的新经营主体是拯救大宇造船的方法，正致力于提升大宇造船的竞争力和尽早进行出售。大宇造船在潜水艇等军用特殊船只方面具有优势，有望与专注于军工领域的韩华集团创造出协同效应。另外，此前大宇造船与现代重工的合并案因欧洲反垄断机构的反对而告吹，而韩华集团没有造船业务，在收购过程中预计不会产生垄断争议。不过若出售金额低于预期，则有可能引发低价收购的争议。大宇造船将采取何种出售方式，引人关注。1999年8月大宇集团解体后，大宇造船进入债务重组，2001年完成债务重组后由产业银行接手管理并推进民营化。大宇造船分别于2008年和今年先后推动出售给韩华集团和现代重工集团，不过最终均以失败告终。今年大宇造船海洋外包企业工会在巨济岛造船厂进行罢工，使大宇造船陷入更大的危机。不过此次韩华收购大宇造船的尝试有望成功，预计大宇造船也将加速恢复正常经营。