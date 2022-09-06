韩驻美大使：韩美首脑愿就美新法案对韩产电动汽车不利问题展开合作

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韩国国际广播电台报道：针对美国《通胀削减法案》对韩国产电动汽车的不利影响，韩国驻美国大使赵太庸表示，以近期在纽约召开的联合国大会为契机，韩美在首脑层面确认了合作意愿。赵太庸当地时间26日在华盛顿韩国文化院举行的特派记者恳谈会上作出了上述表示。他说，以联大为契机，尹锡悦总统和拜登总统进行了三次会面，就韩美间存在的关键悬案进行了对话。赵太庸强调，两国在首脑层面特别就韩国企业对美国实施《通胀削减法案》的担忧事项进行了讨论，并确认了双方愿就相关问题展开真诚合作等取得了有意义的成果。赵太庸还说，美方也通过白宫资料和国家安全委员会（NSC）确认了两国的讨论内容，自己也曾与美国国家安全委员会取得联络并进行对话。尹锡悦以出席联大为契机，在纽约通过与拜登进行简短交谈等方式转达了韩方对《通胀削减法案》的担忧，并呼吁美方予以协助。赵太庸表示，政府正就《通胀削减法案》问题重点与美国国会和政府进行接触，并敦促美方一同寻找可反映韩国利害的解决方案。虽然考虑到美国即将迎来中期选举等政治情况，短期内想要解决问题面临着困难，但将继续强调禁止对国内外产品实施差别待遇的有关国际原则，并向美方提出其他可替代方案等，为找出解决方案竭尽全力。