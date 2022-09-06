李在明发表交涉团体代表演说：应打造保障国民基本生活的社会

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党代表李在明在定期国会会议进行交涉团体代表演说，强调应超越产业化和民主化，打造保障国民基本生活的社会。李在明就任党代表后，首次在国会进行交涉团体代表演说，强调不应让国民自谋生路，而是应保障国民的基本生活，即面向“基本社会”进行大转换。李在明表示，应改变社会系统，在所有领域保障国民的基本生活。李在明最先提及的悬案是克服经济危机。李在明以降低法人税和削减公共住宅预算等为例，谴责政府和执政党在应强化国家作用的时期反而搜刮民脂民膏，令社会贫益贫、富益富。李在明说，政府和执政党企图削减平民预算以填补因特惠减税而导致的财政亏缺，共同民主党必将阻止这种行为，并承诺共同民主党将推进处理“非法私人放债无效法”、“防止利息暴利法”和“米价稳定法”等法案。李在明还提及近期尹锡悦总统巡访外交引发的争议，表示必将追究“外交重大失败”的责任，并警告不要将责任推卸给国民、媒体和在野党。李在明谴责说，未进行吊唁的吊唁外交、充斥耻辱的韩美和韩日首脑会谈严重破坏了国格。李在明对北韩核武力法制化等近期北韩挑衅表示担忧。作为解决对策，李在明提出依据北韩无核化措施放宽制裁、若北韩违反承诺则立即重启制裁的附条件解决方案。李在明还提议组建旨在克服气候危机、人口危机和负责修宪事宜的国会特别委员会。