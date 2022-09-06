韩政府呼吁国际原子能机构成员国关心和支持北韩无核化

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韩国国际广播电台报道：韩国政府再次呼吁国际原子能机构（IAEA）成员国对韩国为阻止北韩开发核武和实现韩半岛无核化作出的努力持续给予支持。科学技术信息通信部表示，该部第一次官吴泰锡当地时间27日在奥地利维也纳召开的第66届国际原子能机构大会上代表韩国政府发表主旨讲话时表示，北韩开发核武器是对国际不扩散体制的重大挑战，明显违反多项联合国安理会决议，呼吁成员国对韩国为实现北韩无核化和韩半岛可持续和平作出的努力持续给予关心和支持。吴泰锡介绍说，韩国政府曾提出“大胆构想”，其内容为若北韩停止核开发并转换为实质性的无核化，将分阶段为其实现经济和民生的重大改善提供支援。吴泰锡还重申韩国政府重启新韩蔚核电站3号和4号机组建设、推进在确保安全的前提下持续运转核电站的政策基调。吴泰锡表示，核电站的使用有助于实现碳中和，正制定并积极推进提高核电站使用率、扩大能源组合中核电比重的韩国新政府能源政策。吴泰锡还说，韩国将积极进军海外核电站项目，与国际社会共享韩国安全的核电站设计、建设、运营技术和成功的商业化经验。目前，韩国正基于开发SMART核反应堆（System-integrated Modular Advanced Reactor)的经验，促进开发小型模块化核反应堆 (SMR)。