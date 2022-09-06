2025年起首尔四大门内限行四等级柴油车

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韩国国际广播电台报道：首尔市决定从2025年起在首尔四大门内限制四等级柴油车行驶，2030年起将扩大至首尔全境。快递货车和送货摩托车等也将启用电动车。据首尔市28日发布的大气质量改善对策显示，从2025年起，首尔四大门内将限制四等级柴油车行驶，并推进将快递货车和送货摩托车替换为电动车。首尔市当天发布了包括上述内容的“更清新的首尔2030”大气质量改善对策。根据该对策，首先将目前仅限制五等级车辆行驶的制度扩大至限制四等级柴油车行驶。2025年起，首尔四大门内的绿色交通区域将限制四等级柴油车行驶，2030年起将扩大至首尔全境。在此之前，从明年起将每年支援一万辆四等级柴油车提前报废，每辆车的相关补贴为400万韩元。首尔市介绍采取上述措施的背景时表示，四等级柴油车的微尘排放量是三等级车辆的近六倍。另外，送货摩托车截至2025年、柴油区间巴士和快递货车截至2026年将替换为电动车。区间巴士将按照报废时间，每辆支援一亿韩元的替换费。首尔市还将与快递公司等签署业务协约，优先向其供应快递电动车，并将向送货摩托车劳动者支援低价保险商品，引导其转用电动车。通过上述方式，首尔市内8万余辆四等级柴油车中的4.5万余辆车将替换为电动车。另外，首尔市还将强化同周围市道的合作，截至2026年将驶入首尔的京畿道和仁川的巴士替换为压缩天然气车辆或电动车。