北韩时隔三天再次向东海发射2枚弹道导弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩28日向东海发射2枚短程弹道导弹。分析认为，此举是针对韩美联合海上军演和美国副总统哈里斯访韩的武力示威。联合参谋本部表示，北韩当天下午6时10分至20分许，从平壤顺安向东海发射了2枚短程弹道导弹。据探测，导弹以30余公里的高度飞行了约360公里，速度约为6马赫。韩美情报部门正对具体参数进行分析。由于导弹高度低于“萨德”系统50公里的最低拦截高度，应对存在一定难度。军方认为，此次发射的导弹与三天前相似，很有可能是北韩版伊斯坎德尔（KN-23）导弹。当天导弹以东海海面特定地区为目标，从发射车上发射。导弹发射后，总统室在国家安保室长金圣翰的主持下召开国家安全保障会议常任委员会会议，讨论应对方案。会议考虑到目前韩美正在东海进行联合海上军演、美国副总统哈里斯访韩，再加上北韩三天前曾发射导弹，决定密切关注有关动向。总统室表示，与会者强烈谴责北韩连续违反联合国安理会决议、发起挑衅，将持续保持应对态势、确保安全不出现丝毫漏洞，并加强韩美首脑达成协议的延伸威慑执行力和联合防卫态势。联合参谋本部议长金承谦与韩美联合司令保罗·拉卡梅拉在北韩发射导弹后举行会议。双方重申进一步加强联合防卫态势，应对北韩的任何威胁和挑衅。军方表示，北韩的挑衅行为只会加强韩美同盟的遏制和应对能力，加剧自身在国际社会的孤立状态。本月25日，北韩在平安北道泰川向东海发射一枚地对地短程弹道导弹。这枚导弹以60公里的高度飞行了约600公里，速度为5马赫，据推定为北韩版伊斯坎德尔导弹。进入今年后，北韩共发射了18次弹道导弹、2次巡航导弹。28日的发射是尹锡悦政府成立后北韩第六次射导。分析认为，北韩此举是对本月26日至29日在东海韩国战区进行的韩美联合海上军演的抗议性武力示威。包括“里根”号核动力航母在内的美国航母战斗群本月23日进入釜山作战基地，与韩国海军展开联合演习。另外，北韩此举也是针对美国副总统哈里斯自29日起访韩。哈里斯将拜访尹锡悦总统，并访问非军事区。据日本防卫省的数据，北韩28日发射的2枚弹道导弹分别飞行了300-350公里和300公里，最高高度均为约50公里。日本防卫省表示，2枚导弹均有可能进行了变轨飞行，预计为北韩版伊斯坎德尔导弹。