韩执政党非常对策委员长发表交涉团体代表演说 强调须解决过去五年后遗症

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韩国国际广播电台报道：韩国执政党国民力量党非常对策委员会委员长郑镇硕在定期国会交涉团体代表演说中表示，国民力量党作为执政党有所欠缺，对此表示道歉，并强调必须解决文在寅政权五年间造成的后遗症。郑镇硕认识到执政党内讧的负面影响，并在演说中表示，作为执政党非常对策委员会委员长，我坦率地承认我们的不足并谢罪。郑镇硕将文在寅政府时期定性为“失去的五年”，提出必须解决民间经济活力低迷、盲目脱核电、韩美和韩日关系恶化等后遗症。郑镇硕还指出，共同民主党在每个问题上都在妨碍施政，并散播对总统的诅咒和憎恶情绪。郑镇硕还就尹锡悦总统的爆粗口争议表示，怀疑MBC是否是大韩民国媒体，MBC应立刻负荆请罪。他指出，应比任何人都更公平、客观的媒体却沦落为政派枪手，带头用假新闻诽谤总统、损害国家利益。郑镇硕强调协同治理，提议建立国会核心议员协商机制和民生经济协商机制。但他也明确表示反对“黄信封法”和《粮食管理法》修正案，指两部法案是“煽动非法罢工法”和“扼杀农业法案”。郑镇硕指出，这两部法案不符合自由民主的市场经济这一大韩民国宪法精神，大部分内容均在鼓动民粹主义，对此倍感遗憾。郑镇硕表示，多数党党首没有任何理由见不到总统，只要愿意展开协同治理，执政党党首不参与也无妨。共同民主党国会代表朴洪根批评称，郑镇硕的演说将所有错误都归咎于前政府、在野党和媒体，很难谈得上是负有无限责任的执政党代表的演说。