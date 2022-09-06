韩三年后65岁以上人口占比逾20% 进入超老龄社会

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韩国国际广播电台报道：数据显示，韩国65岁及以上高龄人口占比将在三年后突破20%，韩国将进入超老龄社会。目前有65%的高龄人群自行筹备生活费，相当一部分高龄者感到就业不稳定，高龄人群的相对贫困率依然保持在高位。统计厅29日公布的数据显示，以今年为准，65岁及以上高龄人口为901万余人，占总人口的17.5%，较去年上升一个百分点。按照这一趋势，到2025年韩国高龄人口占总人口的比重将超过20%，韩国将进入超老龄社会。若这一预测成为现实，韩国从老龄社会到超老龄社会仅用时7年，远远短于英国的50年、美国的15年和日本的10年。从地区来看，全罗南道、全罗北道、庆尚北道、江原道和釜山的高龄人口占比已超过20%，已进入超老龄社会。统计厅方面还表示，2035年高龄人口占比将达到30.1%、2050年将超过40%。另外，调查显示，65%的高龄者自行或由配偶赚取生活费，这一比例较十年前上升了13个百分点以上。在实际仍在工作的高龄者中，45%的人感到就业不稳定。高龄者的相对贫困率也仍保持在高位。虽然2016年以后退休人员的收入分配指标各项目均有所改善，但相较可支配收入中位数的相对贫困率仍超过40%，在经合组织成员国中排名第一。