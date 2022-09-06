韩各地纷纷上调出租车起步价

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韩国国际广播电台报道：动荡的国际局势和原材料价格上涨导致韩国物价持续走高，各地出租车价格也纷纷上调。据首尔市29日消息，首尔市议会前一天通过了上调出租车起步价、建立夜间加价弹性收费制度的调整案。根据该案，明年2月起中型出租车的起步价将从3800韩元上调至4800韩元。起步距离从目前的2公里缩短至1.6公里，路程和每小时收费标准也将进行调整。另外，目前为晚12点至次日凌晨4点的夜间加价时段提前至晚10点，乘客较多的晚11点至次日凌晨2点将适用夜间加价弹性收费制度，加价率从20%上调至40%。这相当于夜间起步价将从目前的4600韩元上调至5300韩元。京畿道也在准备出租车收费调整方案，这是该地自2019年5月上调起步价以来时隔三年再次调整出租车收费标准。由于京畿道、首尔市和仁川市一直以来保持着相同或相近的上调水平，预计此次上调幅度也不会与首尔市有太大差距。其他地区的情况也类似。江原道今年4月将起步价从3300韩元上调至3800韩元，忠清北道上月也调整了收费标准。光州市也计划上调出租车起步价，目前正就上调500韩元、700韩元和1000韩元三种方案进行探讨。全罗南道、济州道、大田市、蔚山市等也正在考虑上调幅度。大部分地方自治团体的上调方案预计将在通过物价对策审议委员会的审批后，最早从明年起实施。