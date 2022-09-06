民调：尹锡悦支持率24% 再跌至最低点

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韩国国际广播电台报道：据30日发布的民意调查结果显示，尹锡悦总统的国政支持率再次跌至其就任后的最低点。韩国盖洛普27日-29日以全国1000名成人为对象进行的调查结果显示，对尹锡悦施政给予肯定评价的占比为24%、负面评价占比65%。肯定评价占比较上周下降4个百分点(28%→24%)，负面评价占比上升4个百分点(61%→65%)。在盖洛普实施的调查中，这是继8月第一周后尹锡悦国政支持率第二次跌至24%，是其就任后的最低值。据盖洛普分析，尹锡悦政府的外交和访美期间出现的“失礼发言”争议是其支持率再次下降的主要原因。对尹锡悦施政给予负面评价的原因分别为“外交”(17%)、“缺乏经验和资质、无能”(13%)、“不注意言辞”（8%）、“未顾及经济、民生”(7%)、“所有方面均不足”（6%）、“缺乏真实性、不值得信任”(6%)、“缺乏沟通”（5%）、“人事问题”（5%）等。在政党支持率方面，共同民主党为36%、国民力量党为31%、正义党为5%。没有所支持政党的无党派占比27%。共同民主党支持率较前一周上升2个百分点，国民力量党下跌3个百分点。此次调查采用无线(90%)和有线(10%)电话问答的方式进行，应答率为11.2%，可信任度为95%、标本误差为±3.1个百分点，详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会官网查阅。