韩军公开“怪物级玄武”导弹发射视频

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韩国国际广播电台报道：韩国军方在1日“国军之日”公开了应对北韩核武器的战略武器“怪物级”导弹的视频，对当天上午北韩的弹道导弹挑衅予以回应。1日，第74届“国军之日”纪念仪式在忠清南道鸡龙台大演练场举行，仪式上播放了国军尖端武器体系的说明视频，包括探测北韩核与导弹的杀伤链(Kill Chain)、及早探测并拦截已发射导弹的韩国型导弹防御系统(KAMD)、依靠打击能力实施惩罚报复的韩国型大规模惩罚报复系统(KMPR)。视频中指出，韩国型大规模惩罚报复系统包括了搭载全球最重弹头的大威力“玄武”弹道导弹，并公开了导弹发射场面。这是韩国首次公开对北韩使用核武实施惩罚的最新型导弹的发射视频。视频显示，导弹采取了冷发射方式，即在达到一定高度后点燃发动机。冷发射方式利用压缩气体使导弹弹射出去，随后再使用燃料，一般适用于在水下发射的潜射弹道导弹。军方有关人士表示，该导弹弹头极重，若使用热发射方式，会导致发射荷载过大，导弹发射车有可能产生问题。该导弹用于破坏地下掩体等设施，弹头设计为楔形。从视频来看，发动机点火后，导弹下部的弹翼展开。专家分析指出，该导弹不仅重量大，尺寸也大于其他“玄武”导弹，会填满发射管，因此有可能采取了折叠式弹翼的设计。该导弹的弹头重量据推测达9吨，不过其具体参数和研发进度属于绝密事项，目前仅知只需一枚便可摧毁北韩的地下掩体。从世界范围来看，这一弹头重量也绝无仅有。去年3月发射的北韩版伊斯坎德尔改良型导弹弹头重2.5吨，美国、中国、俄罗斯所保有的短程弹道导弹弹头重量也仅在1吨左右。从现实情况来看，韩国无法拥有核武器，因此研发了该导弹，若同时发射多枚，可产生接近战术核武器的威力。北韩在韩国“国军之日”当天凌晨发射2枚弹道导弹，最近一周内已四次射导进行挑衅。