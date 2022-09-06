韩国务总理：应秉持弘益人间、在世理化精神开启新时代

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理韩德洙表示，当今世界正迎来大变革时期，大韩民国应秉着“弘益人间、在世理化”（使世间受益、以理教化世间）的精神，开启更新、更有益于世界的新时代。3日，第4354次开天节庆祝仪式在政府首尔办公楼举行。韩德洙在仪式上表示，当前应再次发挥帮助我们民族在悠久历史之中克服了无数考验的不屈不挠的意志和潜力。韩德洙指出，当前全球面临的危机无法仅靠单一国家的努力克服。全世界正努力应对全球性传染病、克服气候危机，今后韩国也将为此贡献力量，并扩大对发展中国家的政府开发援助。韩德洙表示，作为国际社会负责任的领导者，我们将尽心尽责，并继续毫不动摇地为韩半岛和平乃至世界和平付出努力。韩德洙还表示，如今大韩民国已是排名世界前十的名副其实的经济大国，一直以来以政府为主导的战略无疑存在局限。我们应通过民间主导、政府助推的充满活力的经济体制，从根本上改善经济“体格”。韩德洙表示，将通过果断的监管改革促进民间的创意和革新，将数字、军工培育为核心战略产业并培养有关人才，同时确保经济安全和未来经济增长动力。韩德洙指出，不平等和两极分化严重的社会绝不具备可持续性。政府将加强财政健全性，并使用在此过程中节省的财政为社会弱势群体提供更坚实的保护。韩德洙还表示，将运用人工智能、大数据等数字技术更严密地完善社会安全网、改革福利系统，并通过新出发基金为因新冠疫情蒙受损失的小工商户和个体户提供支援，确保各位能够重新开始。韩德洙承诺，将集中政府力量降低普通民众的物价负担，听取地方意见并予以回应，使均衡发展的时代提前到来。韩德洙表示，大韩民国将基于团结、共生的光辉精神再次腾飞发展，并与世界公民一同分享自由、和平与繁荣。