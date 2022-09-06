韩监察院要求文在寅接受书面调查 引发朝野争议

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韩国国际广播电台报道：韩国监察院最近通知前总统文在寅接受书面调查。监察院正对西海公务员遭射杀事件进行监察。9月28日，监察院通过电话和邮件表示，将就目前正进行监察的西海公务员遭射杀事件直接确认事实关系。文在寅方面在与KBS的通话中表示，监察院要求进行书面调查属实，已拒绝领取调查问题。这意味着文在寅今后也将不予回应。监察院从今年7月中旬起投入了十余名特别调查局工作人员对青瓦台国家安保室、国情院、国防部、海警等九个机构展开监察。监察内容为海洋水产部前公务员李大俊（音译）遭北韩军射杀事件的来龙去脉，尤其是当时政府认定李大俊为“主动越北”的决策过程。监察时间截至本月14日。共同民主党表示，文在寅前总统对监察院的书面调查通知表示强烈不快。共同民主党政治打压对策委员会表示，文在寅前总统立刻退还了邮件，并明确表示无法接受书面调查。共同民主党议员尹健永表示，文在寅前总统称监察院的书面调查要求“非常失礼”。该党政治打压对策委员会还称，监察院的书面调查要求暴露出尹锡悦政府成立后做出的所有胡乱举动最终指向文在寅前总统，将向高级公职者犯罪调查处以滥用监察权为由检举监察院。国民力量党则立刻提出反驳，称文在寅前总统有义务回答国民的严肃质问。该党还表示，文在寅前总统不做回答、退还邮件将使其被打上不负责任、无情的烙印，最终成为历史的巨大污点。国民力量党强调，文在寅前总统不应躲在所谓政治报复的名分背后，应对国民的严肃质问和遗属的悲呼做出回应。监察院在新闻资料中指出，此前也有过在监察过程中以监察院长名义向前任总统发送调查问题以查明事实的事例。