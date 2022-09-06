韩美日安保室长：坚决应对北韩导弹发射行为

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本安保室长4日重申坚决应对北韩发射中程弹道导弹的原则。韩国总统室副发言人李载明（音译）表示,国家安保室长金圣翰4日上午分别与美国总统国家安全事务助理沙利文和日本国家安全保障局局长秋叶刚男通电话，对北韩发射弹道导弹进行评估，并就今后的应对方案进行了协商。另据报道，韩美日负责北韩核问题的首席代表4日强烈谴责北韩发射中程弹道导弹。据韩国外交部透露，韩美日北核问题首席代表——韩半岛和平交涉本部长金健、美国对北韩政策特别代表金成和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕当天上午进行了电话磋商。三位代表表示，北韩继上周四次发射短程弹道导弹后，4日又发射中程弹道导弹，明显违反了联合国安理会的多项决议。三方对北韩4日发射的导弹飞过日本列岛上空后坠落到太平洋深表关注，一致认为北韩此次挑衅不仅对韩半岛，还对地区与国际社会的安全构成严重威胁。三国北核问题首席代表敦促北韩立即停止追加挑衅行为，并对北韩9月8日颁布大幅降低核使用门槛的核武力政策法令后持续提高挑衅水平深表担忧。三位代表强调，国际社会果断应对北韩的核导威胁为当务之急，商定加强双边及三边在联合国安理会层面的应对等未来应对方向上的紧密沟通与合作。