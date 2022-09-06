韩美对北韩射导进行应对射击 1枚“玄武-2”导弹发射失败

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韩国国际广播电台报道：韩军和美军发射地对地导弹，应对北韩4日进行中程弹道导弹挑衅。联合参谋本部表示，这显示出韩美联合战力的应对能力。但韩军1枚导弹发射失败，坠落在基地内。另外，美国航母战斗群再次驶入东海海域。韩美军方进行联合射击应对北韩发射中程弹道导弹。联合参谋本部表示，韩军和美军分别向设定在东海海域的假想目标发射了2枚陆军战术导弹（ATACMS）。联合参谋本部介绍说，韩美展现了联合战力的应对能力以遏制北韩的进一步挑衅。此次应对射击显示出韩美两军彻底保持对北应对态势，无论北韩在何处进行挑衅，韩美军方都有能力击溃北韩的挑衅原点。在此次应对射击中，韩军还发射了“玄武-2”弹道导弹，但导弹发射升空后飞行异常并坠落在发射基地内，所幸并未造成人员伤亡。不过由于推进剂燃烧引发大火，报警电话不断。另外，美国“罗纳德·里根”号航母战斗群被重新部署在东海海域。联合参谋本部表示，美军航母战斗群结束军演后重返韩半岛的情况极为罕见，这显示出韩美同盟将坚决应对北韩任何挑衅和威胁的坚定意志。4日下午，韩国空军4架F-15K战斗机和美国空军4架F-16战斗机编队飞行。F-15K向西海稷岛射击场假想目标投掷2枚空对地联合直击弹，对北韩释放警告信息。北韩4日上午在慈江道舞坪里一带发射的中程弹道导弹飞过日本列岛，共飞行4500余公里。导弹最大高度为970余公里，飞行速度为音速的17倍。从各参数来看，预计为“火星12型”中程弹道导弹。