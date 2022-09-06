韩朝野一致谴责“玄武-2”导弹坠落事故

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韩国国际广播电台报道：韩国和美国军方4日晚发射地对地导弹，以应对北韩中程弹道导弹挑衅，在此过程中，韩方1枚“玄武-2”导弹发射失败并发生坠落事故。对此，韩国朝野一致进行了谴责。共同民主党国会国防委员5日在国会召开记者会表示，“玄武-2”导弹坠落在本土，极大威胁国民的安全，并谴责此次发射是完全的作战失败。共同民主党方面还指出，军方应对过程也存在诸多问题。“玄武-2”导弹未能正常发射、出现了问题，但韩美军方却发射了4枚陆军战术导弹（ATACMS）。而上述射击计划并未妥善告知周边居民。共同民主党方面表示，导弹坠落事故令国民倍感困扰，不知是炮弹引发的火焰，还是战斗机发生了坠毁。还有消息称，发生火灾时，江陵消防署曾出动消防队前往灭火，但被军方拒绝，军方称将自行灭火。共同民主党还谴责称，4日晚11时发生的事故却到5日上午才首次对外透露消息，这是绝不能发生的事情，国防部未能及时予以应对。该党还要求彻查事故原因，并公开主导此次作战计划的人员名单。共同民主党方面还敦促有关方面准确把握尹锡悦政府国家安保室做出了哪些决定、尹锡悦总统接到报告后做了哪些决定，以及采取了哪些后续措施，并进行透明公开。另外，执政党国民力量党议员权性东也在事故发生后谴责军方应对不负责任，称应彻底对事故进行调查。权性东5日在社交网站上表示，韩军发射的“玄武”导弹在异常飞行后坠落在江陵空军基地内，由此产生的爆炸和火光令众多江陵市民和国民深感担忧。权性东还表示，使用国民的税金运营的武器反而威胁到国民，应从彻底对导弹坠落经过进行调查开始，查明究竟是机械存在缺陷，还是运作出现了问题。权性东还说，江陵是守护军民的大韩民国的军事要冲，希望国防部和空军能更为重视军事要冲江陵。