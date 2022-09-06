韩疗养医院重启面对面探望

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韩国国际广播电台报道：新冠防疫措施陆续被解除后，疗养医院等拆除了隔离板等设施，重新允许进行面对面探望。时隔三年入境韩国、探望父亲的女儿握住父亲的手久久未能松开。这是这位女儿时隔三年再次握住父亲的手。2019年冬天因发生事故而受伤的父亲失去了大部分记忆，但依然清楚地记得女儿的名字。父亲发生事故后，新冠疫情开始扩散，居住在海外的女儿难以入境韩国和前往探望，因此这次是好不容易才握住父亲的手，这位女儿久久未能松开。女儿郑珠利（音）说，“爸爸！明天我就要出国了，万幸的是今天能够见到您。”过去三年，疗养医院仅曾在短暂的一段时间内允许进行面对面探望，其余大部分时间均禁止进行面会，不过从4日起重新允许家属和入住老人进行面对面接触。但访客需要使用新冠自检试剂盒进行检测且结果须呈阴性。疗养医院入住人员家属朴洙男（音）表示，“我的母亲身体略有好转，做子女的前来探望的这一天是我们最期盼的。”另外，如果疗养医院入住人员完成第四剂新冠疫苗接种，也可以通过外出和在外留宿的方式和家人团聚。此外，外部讲师的讲座等活动也重新开始进行。美术心理咨询师宋美姬（音）对老人家说，“做一个大圆圈按下去就行，这对小肌肉运动非常有效。”韩国单日新增确诊病例继续呈现减少趋势，但存在季节性流感与新冠同时流行的可能性，目前全国已发布流感预警。尤其是12岁以下儿童中，每1000名门诊患者中的流感疑似患者比率已大幅超过流行标准。5日起，13周岁以下仅需进行一次流感疫苗接种的儿童和孕妇可免费接种流感疫苗。