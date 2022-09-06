北韩时隔两天再次发射弹道导弹 抗议美航母再进东海

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韩国国际广播电台报道：北韩6日从平壤向东海海域发射2枚短程弹道导弹。分析认为，此次发射是对美国核动力航母再次进入东海、韩美日联合军演、联合国安理会讨论北韩发射弹道导弹问题进行的武力示威。韩国联合参谋本部表示，当天上午6时01分许至6时23分许发现北韩从平壤三石地区向东海海域发射2枚短程弹道导弹。北韩在平壤的导弹发射地点主要是顺安机场，三石这一地名首次作为导弹发射场所出现。军方目前正对导弹射程、射高、速度等参数进行分析，并已加强监视和警戒，在韩美合作的基础上保持紧密的应对态势。此前，北韩4日从慈江道舞坪里向太平洋发射了2枚据推定为“火星-12型”的中程弹道导弹。对于北韩的挑衅，韩国和美国通过联合军演、联合国安理会讨论等予以应对。对此，北韩再次进行抗议，致使韩半岛紧张气氛加剧。北韩此次发射从很大程度上是对“里根”号核动力航母再次进入韩半岛水域的抗议。北韩外务省当天凌晨在公告中表示，美国航母战斗群再次进入朝鲜半岛（韩半岛）水域，对朝鲜半岛和周边地区的局势稳定构成严重威胁，正予以关注。“里根”号9月结束韩美、韩美日联合演习后离开东海，不过5日重新进入东海公海海域，以应对北韩发射中程弹道导弹。6日，“里根”号还将参加韩美日联合军演。当天，韩美海军和日本海上自卫队将展开导弹预警演习，模拟追踪、探测北韩弹道导弹。北韩6日再次发射弹道导弹也是对联合国安理会在韩国时间当天凌晨召开公开简报会讨论北韩发射中程弹道导弹问题的抗议。韩国作为利害当事国出席会议，不过会议无果而终。包括两天前和6日的发射在内，北韩在最近12天里总计发射六次导弹，相当于每两天发射一次。北韩于9月25日从平安北道泰川向东海发射1枚短程弹道导弹，28日从平壤顺安向东海发射2枚短程弹道导弹，29日从平安南道顺川向东海发射2枚短程弹道导弹，10月1日再次从平壤顺安向东海发射2枚短程弹道导弹。进入今年以来，北韩总计发射22次弹道导弹、2次巡航导弹，其中尹锡悦政府成立后发射了10次导弹。