安理会讨论北韩导弹挑衅无果而终 西方国家和韩日发布场外声明谴责北韩

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韩国国际广播电台报道：包括美国在内的西方国家和韩国、日本联合发布谴责北韩发射弹道导弹的场外声明。当地时间5日，美国常驻联合国代表琳达·托马斯-格林菲尔德在联合国安理会会议结束后代表各国发布声明。声明表示，各国强烈谴责10月4日北韩发射中程弹道导弹和9月25日以后北韩发射7枚其他弹道导弹的行为。声明指出，北韩发射弹道导弹违反安理会多项决议，对地区乃至整个国际社会构成威胁。格林菲尔德表示，包括美国在内，参与这份声明的所有国家将继续专注于通过外交方式解决问题，同时敦促北韩重返对话。不过若北韩持续撼动国际核不扩散机制、威胁国际社会，各国也不会保持沉默。声明还呼吁所有联合国成员国、尤其是安理会理事国谴责北韩鲁莽的行动，共同敦促其以完全、可检验和不可逆转的方式放弃非法武器项目。声明还敦促联合国成员国严格履行安理会对北韩制裁决议。除了韩美日，参与联合声明的还有阿尔巴尼亚、巴西、法国、印度、爱尔兰、挪威、阿联酋、英国等国家。当天，安理会会议未能取得进一步制裁北韩、发布谴责声明等显著成果。虽然包括美国在内的国家推进发布谴责北韩射导的声明，但因常任理事国中国和俄罗斯反对而未能成行，最终会议无果而终。