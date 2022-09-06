资料显示总统世宗办公室规模将与青瓦台相当 需逾4500亿韩元预算

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韩国国际广播电台报道：所属韩国国会国土交通委员会的共同民主党议员金斗官从行政中心综合城市建设厅（以下简称“建设厅”）获得的《2023年度预算案和基金运营计划案》显示，该厅计划在世宗市建设规模与青瓦台相当的总统第二办公室，总项目费为4593亿韩元。建立总统第二办公室是尹锡悦总统提出的竞选承诺。今年6月朝野经协商在国会通过了《行政中心综合城市建设特别法》修正案，为相关计划提供了法律依据。建设厅根据青瓦台的规模计算了第二办公室的修建预算，包括76193平方米建筑物的建造费2129亿韩元、地皮费用2245亿韩元和设计费135亿韩元，总计4593亿韩元。建设厅计划明年下半年着手设计、到2027年竣工，为此要求国会将明年预算案中的基本计划制定研究费从1亿韩元提高至41亿韩元。金斗官表示，尹锡悦政府明明计划修建规模相当于青瓦台的总统第二办公室以推动国家均衡发展，却还是为将办公室搬迁至龙山浪费了大量预算。建设厅在说明资料中指出，世宗第二办公室的功能和规模等细节尚未敲定，4593亿韩元的项目费是为了方便政府制定明年度预算案而提供的参考资料。将在与有关机构进行磋商并敲定功能和规模后，计算出准确的项目费用。不过金斗官反驳称，建设厅提交的计划案中已明确标注项目费为4593亿韩元、项目时间为2023年-2027年，建设厅在说明资料中的说法自相矛盾。