汽车芯片短缺有所缓解 但韩新车交付延迟现象加剧

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韩国国际广播电台报道：分析显示，尽管汽车芯片短缺问题有所缓解，但韩国新车交付延迟现象较一年前更为严重。6日，汽车购买信息平台getcha根据客户合同信息对国产车交付时间的分析结果显示，本月在现代、起亚、捷尼赛思的30款车型中，有26款的等待时间较一年前延长。这些车型去年10月的平均交付时间为4周-11个月，但一年间已延长到2-30个月。人气车型、混合动力车的交付延迟现象尤为明显。现代汽车的人气车型朗动1.6（Avante1.6）、雅尊2.5（Grandeur2.5）汽油型号的等待时间较一年前分别延长了6个月和3-4个月。现代汽车高端品牌捷尼赛思此前的交付时间相对较短，但以本月为准，提车也需要等待10-30个月的时间。大型SUV车型GV80 2.5T的汽油型号从签约到提车耗时30个月，较一年前延长了23-24个月。起亚汽车的情况略好于现代汽车，但交付延迟现象也毫无起色。起亚的代表车型K3、K5 2.0汽油型号的预计交付时间分别为4个月和7-8个月，较一年前平均延长了3-5个月。K5、K8、索兰托混合动力型号的等待时间也分别延长了8.5个月、2个月和7个月。汽车业界表示，尽管汽车芯片短缺问题有所缓解，但疫情引起的车辆需求猛增现象尚未得到消除，是新车交付延迟加剧的主要原因。