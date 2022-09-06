非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫高发期将至 韩各地实施特别防疫

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韩国国际广播电台报道：冬季降至，非洲猪瘟、高致病性禽流感和口蹄疫等家畜、家禽传染病暴发的风险上升，韩国各地方自治团体加强了防疫。据京畿道、江原道等地5日消息，各地方自治团体为有效应对家畜、家禽传染病，将本月至明年2月指定为“特别防疫对策期”。9月，江原道春川、京畿道金浦和坡州共出现四起非洲猪瘟疫情。目前尚无可预防非洲猪瘟的疫苗，且该病死亡率接近100%。今年，江原道洪川（5月8日）、杨口（8月19日）、春川（9月18日、19日）和京畿道金浦、坡州（9月28日）总计发生了六起疫情，呈现出扩散趋势。全国各地野猪罹患非洲猪瘟的事例也呈增加趋势，2019年为55例、2020年为856例、去年为964例、今年为786例。相关疫情此前仅出现在京畿道和江原道，但近年来已扩散至忠清北道和庆尚北道。高致病性禽流感主要在冬季暴发，给养殖户造成了巨大损失。去年，全国共出现47起疫情，总计损失362亿韩元。另外，通过接种疫苗，口蹄疫造成的损失已明显减小，但该病仍在冬季集中暴发，令养殖户紧张不已。全国各地展开了特别防疫。家禽、家畜养殖户较多的京畿道至明年2月实施特别防疫对策。连续三年出现非洲猪瘟疫情的江原道也在全力阻止疫情扩散。庆尚北道今年连续发现感染非洲猪瘟的野猪死尸，正展开防疫工作，遏制疫情扩散。西海岸各地则尽力预防禽流感。另外，各地方自治团体加强了口蹄疫疫苗接种工作，并对抗体形成率较低的农场实施罚款、追加接种、指导检查等措施。