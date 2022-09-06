尹锡悦：将基于强有力的韩美同盟和韩美日合作应对北韩挑衅

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韩国国际广播电台报道：北韩不顾强烈警告持续发射弹道导弹进行挑衅。对此，韩国总统尹锡悦6日表示，将基于强有力的韩美同盟和韩美日安全合作予以应对。尹锡悦表示，将基于强有力的韩美同盟和韩美日安全合作，确保国民生命和安全万无一失。这一发言重申了此前的基调。尹锡悦此前将北韩发射导弹定性为“盲目挑衅”，并表示将与国际社会一道展开强有力的应对。尹锡悦尤其指出，北韩10月4日发射的中程弹道导弹以美国在紧急状况下部署到韩半岛的战略资产所在地关岛为目标，情况十分严峻。美国“里根”号航母5日晚再次进入东海水域，以应对北韩的挑衅行为。北韩6日发射弹道导弹后，韩国紧急召开国家安全保障会议（NSC）。会议指出，北韩在联合国安理会开会讨论其射导问题的情况下发射弹道导弹是对国际社会发起的挑战，不能对北韩的这一行为坐视不管。会议警告，若北韩持续进行挑衅，将面对更强有力的应对。尹锡悦6日下午与日本首相岸田文雄通话，讨论具体的应对方案。尹锡悦表示，北韩中程弹道导弹飞过日本列岛上空令日本社会感到震惊，预计双方将就安全问题进行沟通。尹锡悦还指出，岸田文雄首相在日本国会称“韩国是共同解决当前所面对问题的重要邻国”，这一发言较以往有了很大的转变。不过预计双方在当天通话中讨论历史遗留问题的可能性不大。