讽刺尹锡悦漫画争议升级 艺术界指侵犯创作和言论自由

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韩国国际广播电台报道：围绕以韩国总统尹锡悦为主人公的讽刺漫画的争议蔓延至政治界，影响不断升级。在针对文化体育观光部的国政监查中，议员纷纷提出相关问题。文化体育观光部长官朴普均强调保障言论自由，但文化艺术界则反驳称，这与过去的“黑名单”事件并无不同。讽刺尹锡悦的漫画所引起的言论自由争议5日在针对文化体育观光部进行的国政监查中成为了焦点。此前，富川国际漫画庆典展出了一幅讽刺尹锡悦的高中生的漫画作品。对此，文化体育观光部4日通过新闻资料向韩国漫画影像振兴院表示遗憾并提出严重警告。这引起了侵犯言论自由的争议。执政党称该作品带有政治偏向性，在野党则指文化体育观光部的警告措施令人联想起朴槿惠政府时期的黑名单。国民力量党议员李镛表示，该漫画存在不符合展出要求的事由和政治意图，是损害他人名誉的作品。共同民主党议员李炳勋表示，总统本人也说过政治讽刺是正当权利，这起事件与《宪法》规定的言论自由有关。朴普均表示，展览主办方的错误在于超出了事先获得批准的内容范围，与根据艺术工作者的政治倾向予以差别待遇的黑名单事件性质不同。文化艺术界则认为，“艺术必须纯粹”的主张本身就属于打压。文化团体有关人士指出，艺术作品不可能不具备政治色彩，完全纯粹。政府等公共机构若对此设限，本身就相当于黑名单。网络漫画协会等文化艺术团体纷纷发布声明，谴责文化体育观光部根据主观标准否定创作和言论自由，与黑名单事件如出一辙。